Bergführer: Anmeldung zur Eignungsprüfung

Um an der anspruchsvollen Berufsausbildung teilnehmen zu können, müssen die Bergführeranwärter einen umfangreichen Tourenbericht vorlegen und einen praktischen Eignungstest bestehen. Der Tourenbericht dokumentiert die persönlichen Erfahrungen der letzten 3 Jahre in Fels-, Eis- und Skialpinistik.

Positiv bewertete Tourenberichte können Ausbildung antreten

Am 8. Februar sind die Tourenberichte von allen Bewerbern in Bozen einer Prüfungskommission zur Bewertung vorzustellen. Jene Bergführeranwärter deren Tourenbericht von der Kommission als positiv bewertet wird, sind anschließend zur praktischen Eignungsprüfung zugelassen.

Das erforderliche Anmeldeformular kann hier heruntergeladen werden. Der Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung ist an das Land Südtirol, und zwar den Funktionsbereich Tourismus zu richten und kann entweder per E-Mail ([email protected]), per Post oder persönlich in Bozen im ersten Stock der Raiffeisenstraße 5 eingereicht werden.

stol/lpa