Bergführer nach Lawinenunglück zu 8 Monaten Haft verurteilt

Die Lawine, die am 2. März 2017 in Courmayeur abgegangen war, hatte 18 Skifahrer mitgerissen. Bei dem tragischen Unglück kamen 3 Personen ums Leben, fünf wurden verletzt. Der Lawinenabgang hatte sich am Visaille-Kanal ereignet, einer Zone also, die seit 1996 für Tourengeher gesperrt ist.

Sippels Kunde, der deutsche Jorg Dietrich Hans Brommer war bei der Tragödie im Alter von 57 Jahren ums Leben gekommen, ein weiterer Kunde, der 71-jährige Bozner Christian Welponer wurde verletzt. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht. (STOL hat berichtet)

Verfahren für 2 weitere Todesopfer eingestellt

Der Vorverhandlungsrichter Giuseppe Colazingari hat das Verfahren gegen Sippel für zwei weitere Todesopfer eingestellt. Federico Mario Righetto, ein Designer aus Turin, der im Alter von 35 Jahren ums Leben kam, und der 26-jährige Belgier Constantin Michel Didisheim, der ebenso beim Lawinenabgang gestorben ist, hatten Sippel an dem Tag nicht als Bergführer gebucht. Somit kann Sippel für ihren Tod nicht verantwortlich gemacht werden.

Die Ermittlungen wurden von Staatsanwalt Luca Ceccanti geleitet.

ansa/stol