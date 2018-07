Bergunfall: Markus Stuppner hat es nicht geschafft

Markus Stuppner ist am Sonntagnachmittag im Bozner Krankenhaus gestorben.

Der Mann war - so wie berichtet - mit 2 weiteren Personen beim Aufstieg zur Getrumspitze unterwegs, als er gegen 11 Uhr seinen Halt verlor und in die Tiefe stürzte.

Der Rettungshubschrauber Aiut Alpin konnte den 37-Jährigen in Zusammenarbeit mit der Sarner Bergrettung bergen.

Vor Ort wurde der schwerstens verletzte Mann aus Deutschnofen erstversorgt.

Er musste unter anderem reanimiert und intubiert werden.

Er wurde am dann in das Bozner Spital geflogen, wo er am früher Nachmittag gestorben ist.

Im Einsatz stand auch die Notfallseelsorge.

Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.

Die "Dolomiten" werden am Montag ausführlich über dieses Unglück berichten.

stol/fm