Bergunglück: Abschied von Alberti und Bernardi

Don Paolo Renner, der die Messe feierte, hat Pablo Nerudas Buch „Ich bekenne, ich habe gelebt“ zitiert, um die Situation zu schildern. „Sie dachten sicher nicht, dass ihre Leben so schnell zu Ende gehen würden", so Renner, der hinzufügte, „nur Gott weiß, warum".

Foto: DLife

Zahlreiche Freunde und Kollegen haben an den beruflichen Einsatz und an die Leidenschaften für den Berg und das Segeln von Gabriella und Marcella erinnert. In Zusammenhang mit der Tragödie am Pigne d'Arolla sagte eine Freundin: „Vermutlich wird das Wort Ende dieser Geschichte nie geschrieben werden".

Foto: DLife

ansa