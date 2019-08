Berufs-WM: Südtirol jubelt über 5 Medaillen

Nach vier intensiven Wettbewerbstagen wurden am Dienstag die Ergebnisse verkündet. Südtirol hat dabei insgesamt fünf Medaillen errungen: Gold sicherte sich Floristin Lisa Hilpold, Silber ging an die beiden Landschaftsgärtner Patrick Staschitz und Daniel Perkmann sowie an Zimmermann Matthias Grunser, die Medaille in Bronze bringen Maurer Hannes Pircher und Elektrotechniker Germar Unterweger mit nach Hause.

Landeshauptmann Arno Kompatscher gratuliert den Medaillengewinnern, aber auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Berufs-WM: „Wir sind stolz auf die Qualität unseres Handwerks sowie auf den Fleiß und das Können unserer Jugend.“

Für Bildungslandesrat Philipp Achammer sei das Südtiroler Ergebnis der beste Beweis dafür, dass das Südtiroler Ausbildungsmodell, insbesondere über die Lehre, ein Erfolgsmodell sei. „Die Verbindung von Theorie und Praxis bereitet unsere Lehrlinge optimal auf das Berufsleben vor – dies zeigen auch die tollen Ergebnisse, die unsere Junghandwerkerinnen und Junghandwerker bei den WorldSkills eingefahren haben“, betont Achammer.

1354 Teilnehmer aus 63 Nationen

Die 45. Ausgabe der Berufsweltmeisterschaften WolrdSkills fand heuer erstmals in Russland statt. Ausgetragen wurden die Bewerbe in der sechstgrößten Stadt Russlands Kazan. An vier Wettbewerbstagen haben sich dabei insgesamt 1354 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 63 Nationen in 56 unterschiedlichen Berufen gemessen.

An die 200.000 Besucher haben die Wettkämpfe live mitverfolgt. Südtirol nimmt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich an den Berufsweltmeisterschaften teil und glänzte dabei immer mit tollen Leistungen und umfangreichen Medaillengewinnen.

lpa/stol