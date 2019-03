Besorgniserregende Wartezeiten

Auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb nun die Liste der Wartezeiten der vergangenen beiden Jahre für die verschiedenen Facharztvisiten in nicht dringenden Fällen vorgelegt. Und das Bild, das sich bietet, ist vielfach ein besorgniserregendes.

„Seit vielen Jahren wird angekündigt und versprochen, dass es Verbesserungen geben soll, aber die Lage hat sich teilweise sogar noch verschlimmert“, so Atz Tammerle.

So warte man außer am Krankenhaus Bruneck z. B. auf eine pneumologische Visite mittlerweile bis zu 3 Mal länger als noch im Dezember 2016. In Schlanders ist die Wartezeit in den vergangenen 2 Jahren sogar von 13 auf 225 Tage im Dezember 2018 gestiegen.

In anderen Fachbereichen hingegen hat sich die Situation leicht verbessert. So muss man z. B. am Krankenhaus Bozen auf das Dauersorgenkind Augenvisite zwar noch immer eine Wartezeit von 245 Tagen in Kauf nehmen. Vor einem Jahr, im Dezember 2017, war diese mit 301 Tagen noch um einiges höher.

D/em