Betriebe als Zahlmeister für Staat

Sowohl der Unternehmerverband Südtirol (UVS) als auch der Südtiroler Wirtschaftsring (swr) schlagen in Schreiben an die Südtiroler Parlamentarier und an Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer Alarm.

Betroffen von diesem römischen Ungemach sind Bauunternehmen und Zimmereibetriebe, die Isolierarbeiten an Gebäuden vornehmen sowie Fensterhersteller, Installationsunternehmen und Heizungsanlagenbauer; aber auch die hiesige Holzwirtschaft, denn dieselbe Maßnahme gilt seit 1. Mai auch für erdbebensicheres Bauen.

Zum besseren Verständnis: Bisher war es so, dass ein Bauherr, der seine Wohnung oder Haus energetisch sanierte, zumeist 50 Prozent der Kosten als Steuerguthaben innerhalb von 5 Jahren von seinen Steuern absetzen konnte. Nun zieht sich der Staat aus der Affäre und lässt die in diesem Bereich tätigen Unternehmen an seine Stelle treten.

„Unternehmen werden gezwungen, dem Auftraggeber, je nach Art der durchgeführten Arbeiten auf die ausgestellte Rechnung einen Rabatt von 50 bis 85 Prozent zu gewähren und den Restbetrag vorzufinanzieren“, so das UVS-Schreiben. Das ausführende Unternehmen kann die übernommenen Steuerguthaben seinerseits in 5 Jahren mit der eigenen Steuerschuld verrechnen.

D/lu