Bildungarmut in Südtirol: Ein verstecktes Leid

Die Chancengerechtigkeit der Bildungssysteme muss weltweit verbessert werden – das fordern die Vereinten Nationen. Immerhin können 265 Millionen Kinder keine Schule besuchen, beziehungsweise abschließen. 617 Millionen können weder lesen noch schreiben.

Mit der Verabschiedung der Globalen Nachhaltigkeitsagenda hat die Weltgemeinschaft sich verpflichtet, bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherzustellen. Um darauf aufmerksam zu machen, wurde der 24. Januar zum Welttag der Bildung erklärt.

Auch in Südtirol kein seltenes Phänomen

Doch was vielleicht nach weit entfernten Problemen klingt, ist oft näher, als man glaubt. Denn jedes sechste Kind in Südtirol ist arm. Selten sieht man es den Betroffenen an, die Kinder und Jugendlichen leiden im Stillen. Haben die Eltern etwa Probleme, mit dem Gehalt ans Monatsende zu kommen, so fehlt zum Beispiel das Geld für den Schulausflug. Oder das Kind wird gemobbt, weil es nicht überall mithalten kann.

Aber Kinderarmut hat noch viel weitreichendere Folgen, denn nicht selten wirkt sie sich auf die gesamte Bildung aus.

Die Kinder- und Jugendanwältin Paula Maria Ladstätter erklärt im Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ wie sich diese Armut äußern kann und wie belastend sie für die Heranwachsenden selbst und ihre zukünftige Bildung auswirken kann.

stol/ape