Bis zu 80 Zentimeter Neuschnee erwartet

Nach den Vorboten am Sonntag und leichten Schneefällen am Mittwoch und Donnerstag breitet sich der Schneefall am Freitagnachmittag auf ganz Südtirol aus.

Bis in den Abend werden die Flöckchen laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin fallen, stellenweise mischt sich in den Tälern auch etwas Regen dazu.

Am meisten Schnee wird jedoch in der Nacht auf Samstag erwartet: Insgesamt werden auf den Bergen 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee erwartet, am meisten in den Ultner Bergen und in den Dolomiten.

Da der Schnee vom Süden kommt und Richtung Osten wandert, bleibt das Vinschgau verhältnismäßig verschont, wobei auch hier auf über 2000 Metern Höhe rund 20 Zentimeter Neuschnee erwartet werden.

Die Lawinenwarnstufe steigt in diesen Tagen lokal auf Stufe 4, groß. Bis Sonntag gilt aufgrund der Niederschläge die Aufmerksamkeitsstufe Alfa (STOL hat berichtet).

stol/liz