Bischof: „Die letzte Strophe singt nicht der Tod“

„Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat“, singt die Liturgie zu Ostern, dem festlichsten Tag des ganzen christlichen Jahres. Ostern ist das Urfest des christlichen Glaubens und das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi.

Der Auferstehung geht der Tod voraus und darauf ist Bischof Ivo Muser in seiner Predigt eingegangen: „‘Der Tod singt nicht seine letzte Strophe‘ – diesen Satz las ich im vergangenen Sommer auf einem Grab in einem kleinen Dorffriedhof in der Schweiz. Ein Satz, der mir seither immer wieder wie ein Refrain durch Kopf und Herz geht. Der Tod kann wirklich viele Strophen singen – in Geschichte und Gegenwart. Und trotz dieses Todesliedes mit seinen vielen Strophen wagt Ostern in diese Welt hinein zu sagen: Aber die letzte Strophe singt nicht mehr der Tod.“

