Bisher heißester Sommertag in Südtirol

Der Samstag war der bisher heißeste Sommertag in Südtirol. Die Höchsttemperaturen lagen bei 35.6°, gemessen in Bozen. - Foto: shutterstock

Metereologen im ganzen Land erwarteten eine heiße Woche mit stark ansteigenden Temperaturen. Diese Erwartungen haben sich am Samstag erfüllt: Mit gemessenen 35.6 ° (in Bozen) war dies der bisher heißeste Tag in diesem Sommer.

Für den Sonntag erwartet der Landesmetereologe, Dieter Peterlin, aber nicht ganz so heiße Temperaturen, es bleibt aber sommerlich und größtenteils trocken:

Morgen wird es nicht mehr ganz so heiß. Im Pustertal frischt etwas Ostwind auf und im Unterland starker Südwind, daher gehen die Temperaturen um 1°-2° zurück. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 30. Juni 2018

stol