Blitzeinschlag sorgt für großräumige Stromunterbrechung

Dies führte zu einer kurzzeitigen Stromunterbrechung in den Gemeinden Bozen, Leifers, Eppan, Siebeneich, Vilpian, Terlan, Andrian, Nals, Burgstall, Gargazon, Lana, Tisens, Prissian, Ritten, Jenesien und Karneid.

Der Südtiroler Stromverteiler Edyna setzte sich unmittelbar nach dem Ausfall mit der Betriebszentrale von Terna, dem Betreiber des nationalen Übertragungsnetzes, in Verbindung. So konnte die Stromversorgung innerhalb von vier bis sechs Minuten in allen betroffenen Gebieten wieder hergestellt werden, heißt es am Dienstag in einer Presseaussendung von Alperia.

Der Blitzeinschlag verursachte keine Schäden an den Stromleitungen. Die Feuerwehr musste jedoch zu mehreren Einsätzen ausrücken (STOL hat berichtet).

stol