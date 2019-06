Blumau: Gesuchter 25-Jähriger wohlauf

Der 25-Jährige aus Blumau war am Freitagnachmittag von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, nachdem er das Elternhaus verlassen hatte.

Die Freiwillige Feuerwehr von Kardaun, die Bergrettung Bozen und Sarntal sowie die Hundestaffeln der Freiwilligen Feuerwehr Rettungshundestaffel Bezirk Bozen, der Dolomiti und die Carabinieri Unterland rückten zum Sucheinsatz aus.

Gegen 17.15 Uhr schließlich ging ein Hinweis ein, dass der junge Mann in Völs gesichtet worden war. Die Ortspolizei konnte ihn schließlich in einem Bus von Völs in Richtung Kardaun ausfindig machen.

Er wurde wohlbehalten zu seiner Familie zurückgebracht.

