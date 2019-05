Blutige Schafsrisse im Jaufental - Junge entdeckt Gemetzel

7 Schafe lagen zum Teil zerfetzt und mit schweren Bisswunden am Boden. Die Wölfe hatten vermutlich im Blutrausch die Schafe wild herumgejagt und hatten die toten Tiere weit auseinander auf der Wiese liegen lassen. Ein Schaf, das den Angriff schwer verletzt überlebt hatte, kauerte gestern noch schwer verletzt am Boden. Es musste notgeschlachtet werden. 5 weitere Schafe der Herde waren gestern noch vermisst. Von ihnen fehlte jede Spur.

Die Schafe, die zum Teil auch leicht verwundet waren, fand Jannik Stuefer völlig verschreckt auf der Weide. Die 14 Ziegen, die auch mit der Herde in dem eingezäunten Gebiet geweidet hatten, waren unversehrt geblieben.

Experten des Amtes für Jagd und Fischerei sowie Tierärzte nahmen gestern Proben. Aufgrund der Art der Verletzungen der gerissenen Tiere sowie der Pfotenspuren im Feld stellten sie ohne Zweifel sicher, dass es sich um mindestens 2 Wölfe gehandelt haben dürfte.

Zeno Frei, der bis zur Gemeinderatswahl Referent für Landwirtschaft der Gemeinde gewesen war, fuhr gestern nach Schluppes. „Die Kinder und vor allem Jannik können das, was geschehen ist, einfach nicht glauben. Es fällt ja uns schon schwer, wenn wir die gerissenen Tiere sehen“, sagte Frei. Er fordert wie nach dem Wolfriss am 5. Mai, bei dem 11 Jura-Schafe in Mauls gerissen worden waren, dass die Wölfe sofort aus dem Wipptal verschwinden müssen.

D/mpi