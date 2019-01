Blutmond über Südtirol

Gegen 4.43 Uhr ging es richtig los: Der Vollmond rückte langsam in den Kernschatten der Erde. Das sieht tatsächlich so aus, als würde sich der Mond von einer Seite her langsam verdunkeln.

Um etwa 5.40 Uhr verschwand der Mond dann vollkommen im Kernschatten. Allerdings ist er dann nicht komplett schwarz, sondern leuchtet rötlich – weshalb er umgangssprachlich „Blutmond“ genannt wird. Etwa eine Stunde lang konnte der rötliche Vollmond bestaunt werden bevor er um 6.43 Uhr wieder langsam aus dem Kernschatten herausrückte.

Um circa 7.50 Uhr wird das Spektakel auch schon wieder vorbei sein.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin kündigte ein Wolkenband über Südtirol an: Daher verdeckte mancherorts einige Wolken das Himmelsspektakel – im Großteil des Landes war es jedoch sternenklar.

Morgen Früh zur #mofi zieht über Südtirol ein Wolkenband durch. Es wird zwar nicht überall dicht sein, doch nicht immer ist der Himmel sternenklar. Es braucht also ein wenig Glück. @antisophista — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 20. Januar 2019

Schickt uns eure schönsten Blutmond-Bilder auf [email protected], die wir in einer Bildergalerie veröffentlichen werden!

stol