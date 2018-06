Blutspender: „Eine viel größere Geste, als viele annehmen“

„Avis“ verzeichnete im vergangenen Jahr 18.811 Blutspender, die insgesamt 22.446 Mal gespendet haben. Damit schafft es die Sanität, den Bedarf großteils abzudecken. „Um sich als Spender registrieren zu lassen, muss man volljährig sein und mehr als 50 Kilogramm wiegen. Wichtig ist außerdem, dass man keine schweren Krankheiten hat oder täglich Medikamente zu sich nimmt. Bei den Medikamenten kommt es natürlich darauf an, welches. Das wird dann bei der ersten Kontrollvisite kontrolliert“, erklärt Lucia Liotti.

Bevor man Spender wird, wird eine erste Kontrollvisite vorgenommen. Später, wenn man bereits Spender ist, wird ein jährlicher Gesundheitscheck durchgeführt. Die Krankenhäuser erstellen zusätzlich jährlich einen neuen Blutplan, der Auskunft darüber gibt, an welchen Blutgruppen besonderer Bedarf herrscht. Allgemein könne man aber nicht sagen, welche Blutgruppen am gefragtesten seien. Das verraten Jahr für Jahr die durchgeführten Operationen an den einzelnen Krankenhäusern“, erklärt Liotti im Gespräch mit STOL.

„Eine Frau darf je nach gesundheitlicher Verfassung bis zu 2 Mal im Jahr Blut spenden, ein Mann bis zu 4 Mal“, weiß die Expertin von „Avis“. „Es ist sehr, sehr wichtig zu spenden, wenn man kann“, betont sie. „Viele sind sich nicht dieser unglaublich wertvollen und großzügigen Geste bewusst.“

Ob durch einen schweren Unfall oder durch reichlichen Blutverlust: Blutspender sind Lebensretter.

stol/ape