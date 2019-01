Bozen: 170 Kilogramm Zigaretten beschlagnahmt

Bei einer Routinekontrolle an der Autobahnausfahrt in Bozen Süd kontrollierten die Beamten den Lenker eines Seat Alhambra mit deutschem Nummernschild. Das Fahrzeug wurde beim Berliner Flughafen Schönefeld ausgeliehen. Bei der Frage nach den Dokumenten, wurde der 38-jährige A.A. sichtlich nervös und angespannt. Das veranlasste die Beamten dazu, das Fahrzeug genauer zu untersuchen: Dort fanden sie in jedem Fach und Zwischenraum insgesamt 170 Kilogramm Zigaretten der Marken „L&M“ und „Camel“, aufgeteilt auf 742 Zwanziger-Packungen und 846 lose Packungen.

Der 38-jährige Weißrusse wurde wegen Schmuggels festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Tabakwaren, der Pkw und ein Smartphone wurden beschlagnahmt.

Den Mann erwarten 2 bis 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe von über 800.000 Euro.

Die Zigaretten hätten bei Verkauf rund 40.000 Euro eingebracht. - Foto: Finanzwache Bozen

stol/ape