Bozen: 2 Spielsäle erhalten keine Lizenz mehr

Im Umkreis von 300 Metern rund um „sensible Zonen“ wie Schulen, Jugendzentren, oder andere pädagogische Einrichtungen ist es nicht erlaubt, Spieleautomaten aufzustellen.

Aus diesem Grund wird die Bozner Gemeindeverwaltung 2 Betriebslizenzen für die Spielsäle in der Romstraße und am Mazziniplatz, die seinerzeit von der Autonomen Provinz Bozen ausgestellt wurden, nicht erneuern. In deren unmittelbarer Nähe befinden sich Schulen, pädagogische- und soziale Einrichtungen, sowie Jugendzentren.

Der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi erklärte, mehrere Bürger, die in der Nähe dieser Spielsäle wohnen, hätten um die Schließung gebeten. „Wir müssen nicht nur die Jugendlichen, sondern auch suchtgefährdete Menschen und Menschen in Krisensituationen besonders stark schützen“, so der Bürgermeister.

Weiters wird die Stadtverwaltung ebenso aus etwa 20 Tabaktrafiken innerhalb der „sensiblen Zonen“ mehrere Slot-Machines und sogenannte „Totems“ entfernen lassen.

