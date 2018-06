Bozen: 4 Männer ausgewiesen, 2 Festnahmen

3 der 4, allesamt aus Marokko, hatten das Drogengeschäft am Bozner Bahnhofspark unter sich aufgeteilt. Sie waren schon häufiger in der Vergangenheit von den Polizeibeamten kontrolliert worden, was schließlich zur Ausweisung am Freitag führte.

Zudem waren 2 der 3 Marokkaner für zahlreiche Diebstähle und Raubüberfälle verantwortlich. So hatten sie bei der Kontrolle brandneue Smartphones bei sich, obwohl sie weder einen festen Wohnsitz noch eine berufliche Beschäftigung vorweisen konnten.

2 Männer ins Gefängnis gebracht

Ebenfalls am Donnerstag nahmen die Beamten einen Pakistaner und einen Nigerianer wegen Widerstand und Gewalt an einer Amtsperson fest. Dem Pakistaner, der bereits mehrfach wegen Drogen und Raub vorbestraft war, wurden ein Messer und ein teures Smartphone abgenommen, dessen Herkunft er nicht erklären konnte. Der nigerianische Mann hingegenwurde bei Kontrollen der Polizei handgreiflich.

Die Männer, beide ohne festen Wohnsitz, wurden ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol