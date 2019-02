Bozen: 4 Minderjährige flüchten mit gestohlenem Pkw

Der Wagen wurde in der Nacht auf Freitag in Eppan gestohlen. - Foto: Privat

Die Beamten waren mit Kontrollen in der Claudia-Augusta-Straße im Bozner Stadtviertel Haslach beschäftigt, als sie auf einen grauen Pkw der Marke „Mazda“ mit 4 Personen an Bord aufmerksam. Der Wagen war nämlich in der Nacht auf Freitag in Eppan gestohlen worden. Die Beamten forderten den Lenker auf, zu halten. Dieser aber beschleunigte und flüchtete. Die Beamten begannen sofort, das Fahrzeug zu verfolgen. Mithilfe von Verstärkung blockierten sie einige Straßenabschnitte, um zu vermeiden, dass andere Verkehrsteilnehmer das Fluchtfahrzeug kreuzen könnten.

In Völs am Schlern konnten die Carabinieri die 4-köpfige Bande schließlich stoppen. Wie sich bei genaueren Überprüfungen in der Carabinieri-Kaserne herausstellte, waren alle 4 Insassen minderjährig. Der Lenker des Mazda hatte bei der Identifizierung eine falsche Identität angegeben, ein weiterer Jugendlicher hatte sogar eine gefälschte Identitätskarte dabei. Ein dritter Jugendlicher war im Besitz von einigen Gramm Haschisch.

Das gestohlene Fahrzeug wurde zusammen mit den Drogen und dem gefälschten Dokument beschlagnahmt. Die 4 mutmaßlichen Täter werden sich vor dem Jugendgericht in Bozen wegen Hehlerei, Widerstand gegen Amtspersonen und falschen Angaben zur Identität verantworten müssen.

stol/ape