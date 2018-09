Bozen: 4 Personen abgeschoben

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Beamten die Zonen der Landeshauptstadt, in denen häufig Diebstahl und Drogenkriminalität ausgeforscht wurden.

Etwa 10 Personen ausländischer Herkunft wurden zu einer genaueren Identifikation zur Quästur begleitet. 3 von ihnen, 2 Tunesiern und einem Marokkaner, wurde eine sofortige Abschiebung ins Abschiebezentrum in Turin verordnet.

Verantwortlich für Angriff auf jungen Bozner

Gegen die beiden Tunesier hatte die Staatsanwaltschaft wegen eines Angriffs auf einen jungen Bozner am 8. August ermittelt. Der Jugendliche sei in der Reschenstraße in Bozen mit einem Schneidemesser am Gesicht und Ohr verletzt worden. Außerdem seien die beiden mutmaßlichen Täter polizeilich bekannt wegen zahlreicher Drogendelikte – einer der beiden sei außerdem in illegalem Waffenbesitz gewesen und für einige Raubüberfälle und Diebstähle verantwortlich gemacht worden.

Der Marokkaner ist ebenfalls vorbestraft, wegen Hehlerei, illegalem Waffenbesitz, Schlägereien und Drogendelikten. Zudem habe er die Staatspolizei bei einer Kontrolle im Juli mit Stößen und Tritten angegriffen.

Eine Person muss innerhalb 7 Tagen selbst das Land verlassen

Eine vierte Person, ein Mann aus Tunesien, erhielt die selbstständige Abschiebung innerhalb von 7 Tagen angeordnet. Er habe vor einigen Monaten mit Komplizen in einem Geschäftslokal einen versuchten Raubüberfall begangen.

stol