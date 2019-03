Bozen: Fahrraddieb und Straftäter ausgeforscht

Die Carabinieri von Bozen haben einen Mann aus Mali dabei erwischt, wie er in Bozen ein teures Fahrrad aus einer Garage entwendete. Der 24-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde von den Beamten in der Sigmundskroner-Straße überrascht. Gerade als er aus der Garage kam, wurde er aufgehalten. Der Mann aus Mali wehret sich nicht – wie sich herausstellte, war er für mehrere Diebstähle dieser Art in der besagten Zone verantwortlich. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.

Ein dicker Fisch ging auch den Carabinieri von Karneid an die Angel: Bei Kontrollen haben sie einen 30-jährigen Mann aus Polen identifiziert, gegen den ein europäischer Haftbefehl der polnischen Justizbehörde wegen schweren Diebstahles vorlag.

Der Pole wurde zur Kaserne begleitet, wo weitere Überprüfungen durchgeführt wurden. Anschließend wurde er ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol