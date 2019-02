Bozen: Fahrzeug von obdachloser Frau in Brand gesetzt

Der weiße Ford stand schon seit längerer Zeit auf dem Gelände einer Transportfirma an der Kreuzung Grutzenweg-Einsteinstraße und wurde seit August 2018 von der Besitzerin des Fahrzeugs, einer jungen, obdachlosen Frau aus Polen, als Unterkunft benutzt.

Zwischen der Frau und ihren Nachbarn, einer Gruppe Roma, kam es schon in der Vergangenheit zu Streitigkeiten. Wie Kamilla Kashpirovsky gegenüber STOL erzählte, sei sie und ihr Auto schon des Öfteren Opfer von Attacken geworden. Am Montagfrüh kam es erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung. Mehrere handgeschriebene Zettel mit Beschimpfungen fand die Frau ebenfalls in der Nähe ihres Autos liegen. Die Frau entfernte sich schließlich von ihrem Wagen und stieg in einen Stadtbus. Von dort aus sah sie dann, wie ihr Wagen in Brand gesetzt wurde. Sofort stieg sie bei der nächsten Haltestelle aus und rannte zu ihrem Auto, das bereits lichterloh brannte.

In der Zwischenzeit hatte jemand Alarm geschlagen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr von St.Jakob rückten zur Löschung des Fahrzeugs aus. Doch zu spät. Das Auto und die Habseligkeiten der Frau waren bereits ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Die Polizei ermittelt.

stol/vs