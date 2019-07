Bozen: Garage steht in Flammen

Es war gegen 3 Uhr, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Auf der rechten Eisackufer Straße in Bozen, rund 200 Meter unterhalb des Fernheizwerkes der Alperia, stand eine Garage in Flammen. Anscheinend habe eine Person ausländischen Ursprungs darin genächtigt und sei auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hat in der Folge Alarm geschlagen.

Verletzt wurde niemand, die Garage jedoch brannte bis auf die Grundmauern nieder. Für rund eine Stunde waren die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob/Grutzen vor Ort. Die Quästur wurde informiert.

stol