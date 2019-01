Bozen: Kleinflugzeug von Eurofighter kontrolliert

Wie italienische Medien berichteten, fehlte dem Kleinflugzeug, das am Samstag in Treviso gestartet war, die nötige Autorisierung für eine Landung in Bozen.

2 Eurofighter mussten aufsteigen, um das Flugzeug zu kontrollieren. Nachdem die Identität des Piloten überprüft und ein Funkkontakt aufgenommen worden war, konnte das Flugzeug wie geplant in Bozen landen.

stol/lcm