Bozen: Mahnwache gegen Gewalt an Frauen nach Vergewaltigung

In der Nähe des Tatorts wird am Donnerstag um 17 Uhr eine Mahnwache abgehalten.

Organisiert wurde die Aktion die Frauenkoordination des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes AGB -CGIL. An der Mahnwache um 17 Uhr werden sich auch die Gewerkschaften SGB-CISL und SGK-UIL beteiligen, außerdem Centaurus Südtirol, ANPI Südtirol, Se Non Ora Quando Südtirol, Sinistra Linke und Pro Positiv Südtiroler Hilfe.

Auch Gleichstellungsrätin Michela Morandini und der Landesbeirat für Chancengleichheit werden teilnehmen.

Wie berichtet, kam es zu der Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens am Montagnachmittag in Bozen. Die Ermittler suchen weiter fieberhaft nach 2 Tätern, von denen einer das Mädchen vergewaltigt habe. Wie am Mittwoch der leitende Staatsanwalt Giancarlo Bramante mitteilte, soll es sich dabei um 2 dunkelhäutige Männer handeln.

Derzeit werden die Aufnahmen der Überwachungskameras rund um den Tatort ausgewertet.

Das Opfer selbst befindet sich weiter im Krankenhaus Bozen. Es steht unter schwerem Schock.

