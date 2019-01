Bozen: Mann nach Tobsuchtsanfall festgenommen

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in der Industriezone in Bozen: Ein Mann aus Togo erlitt einen Tobsuchtsanfall. Dabei soll er unbekleidet mehrere geparkte Fahrzeuge mit einer Eisenstange beschädigt und einen Mann angegriffen haben.

Als die Carabinieri und die Polizei versuchten, den Randalierer festzunehmen, ging er auf die Beamten los. Dabei wurden 4 Männer verletzt.

Schließlich gelang es den Ordnungshütern den 35-Jährigen zu überwältigen. Er wurde festgenommen und anschließend ins Bozner Gefängnis überführt.

stol