Bozen: Mann nach Verfolgungsjagd festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein junger Tunesier in Bozen nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen worden. - Foto: D

Der junge Mann hat offenbar kurz zuvor ein Motorrad gestohlen. Als Einsatzkräfte der Polizei den mutmaßlichen Dieb aufhalten und kontrollieren wollten, beschleunigte dieser und floh in Richtung Bozner Industriezone.

Am 1.-Mai-Platz trennte sich der Fliehende von dem Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mithilfe von eintreffender Unterstützung konnten die Polizeibeamten den Mann schließlich in der Nähe des Zirkus Orfei, der derzeit in Bozen Süd seine Zelte aufgeschlagen hat, aufgreifen und in die Quästur bringen.

