Bozen: Mann stürzt ins Flussbett

Nachdem ein unklarer Anruf bei der Notrufzentrale 112 eingegangen war, wurde dieser an die Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr weitergeleitet. Gemeinsam wurde versucht den Anruf zu entziffern, was sich aber auf Grund fehlender Kommunikation des Anrufers als schwierig gestaltete, wie die Berufsfeuerwehr mitteilt.

Lediglich durch die Lokalisierung des eingegangenen Notrufs und der dazu passenden Hintergrundgeräusche von fließendem Wasser wurde entschieden eine Mannschaft zur Abklärung an die Kampiller Brücke bei Bozen zu schicken. Dort konnte nach kurzer Suche eine abgestürzte Person in ungefähr 5 Meter Tiefe, am Rande des Flusses, entdeckt werden.

Der Mann wurde von den Rettungssanitätern der Berufsfeuerwehr erstversorgt und dann mittels Seilwinde auf die Brücke gehoben. Der erheblich Verletzte wurde vom Notarzt behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen auch das Weiße und Rote Kreuz, die Stadpolizei und die Carabinieri. Der Mann soll ersten Erhebungen zufolge aus unklarer Ursache von der Brücke gestürzt sein und selbst den Notruf angesetzt haben.

stol