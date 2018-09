Bozen: Mehrere Einsätze wegen Niederschlägen

Zu mehreren technischen Hilfeleistungen wegen Wasserschäden kam es in der Landeshauptstadt am Samstagmorgen. - Foto: FFW Bozen

Dabei handelte es sich vorwiegend um technische Hilfeleistungen zur Beseitigung von Wasserschäden und Überschwemmungen.

So wurde die Freiwillige Feuerwehr Bozen unter anderem gegen 8.30 Uhr in den Stadtteil Zwölfmalgreien gerufen, wo es in den Kellergeschossen eines Wohnhauses aufgrund eines durch laufende Grabungsarbeiten beschädigten Straßenbelages zu einer Wasserinfiltration kam.

Von der Freiwilligen Feuerwehr von Bozen standen rund 12 Mann im Einsatz.

