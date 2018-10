Bozen: Neuer Standort für Fernbusse steht fest

In der Buozzistraße wird der neue Terminal für Internationalen Buslinien eingerichtet. - Foto: APA/DPA

In der ersten Phase stehen den Fernbuslinien, wie Flixbus, Marino und ähnliche einige Halteplätze zur Verfügung.

Die Vorteile für diese Entscheidung liegen auf der Hand: Eigentümer des Areals, auf dem der neue Langstrecken-Busterminal entstehen soll, ist die Gemeinde Bozen. Zudem ist die Haltestelle direkt an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden.

Die Bahnhaltestelle Bozen-Süd liegt direkt am ausgewählten Standort und die Buslinien 10AB und 18 sind knapp 50 Meter vom Terminal entfernt. Weiters liegt der neue Standort in unmittelbarer Nähe der Autobahn Ein- und Ausfahrt und ist ebenso schnell von der MeBo erreichbar. Der Radweg, der die Einfahrt in den neuen Platz quert, wird aus Sicherheitsgründen verlegt.

