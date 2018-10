Bozen: Pitbull beißt Hund tot

Zu dem Vorfall kam es gestern am frühen Nachmittag. Laut Erhebungen der Carabinieri war der Pitbull seinem Besitzer entlaufen – ein Moment der Unachtsamkeit und das Tier sei bereits im Treppenhaus und im Freien gewesen, hieß es gestern. Auf der Straße soll sich der Pitbull auf den Mischlingshund einer Frau, die gerade dort vorbei kam, gestürzt haben. Er soll sich in den Bauch des kleinen Tiers verbissen haben und laut Augenzeugen so oft zugebissen haben, bis der Mischling kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Passanten hätten versucht, einzugreifen, aber erfolglos.

Die Eigentümerin des Mischlings sackte zusammen; Zeugen alarmierten die einheitliche Notrufzentrale, wenig später trafen Sanitäter, Carabinieri und Stadtpolizei vor Ort ein.

D/uli