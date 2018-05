Bozen: Schlafplätze für Obdachlose auch im Sommer

Die Schlafplätze für Obdachlose werden auch in den Sommermonaten erhalten bleiben. Symbolbild - Foto: shutterstock

"Es gab Nächte, an denen wir 111 Personen aufgenommen haben. Von diesen waren 29 Obdachlose, fünf davon waren italienische Staatsbürger. Die anderen (65) waren Asylantragsteller oder Migranten, denen bereits der Flüchtlingsstatus (17) anerkannt worden ist" - berichtete der Bürgermeister.

Interessant ist auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Kältenotfall-Zentrum in der Schlachthofstraße: 19 Menschen sind Dauergäste und nehmen den Dienst, seit der Öffnung Mitte-November bis heute, ununterbrochen in Anspruch. 22 Personen hielten sich vier Monate dort auf und 20 Personen drei Monate. 11 Personen hielten sich etwas mehr als zwei Monate auf und 17 Personen nahmen den Dienst für etwa einen Monat in Anspruch.

"Wir haben um ein Treffen mit dem Landeshauptmann und dem Regierungskommissariat angefragt, damit die Kompetenzen und die Entschädigungen neu definiert werden können" - sagt Bürgermeister Caramaschi. Bürgermeister Caramaschi und Stadtrat Repetto unterstrichen zudem, dass das Kältenotfall-Zentrum "Haus Graf Forni" in der Rittnerstraße ganzjährig acht Betten für obdachlose Frauen reserviert und garantiert.

