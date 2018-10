Bozen: Stadtpolizei entfernt Hausbesetzer

Am Donnerstagmorgen wurden die beiden Hausbesetzer, die im leerstehenden Gebäude in der Europaallee Nummer 138 ihr Zuhause geschaffen haben, von den Beamten der Stadtpolizei aus dem Schlaf gerissen. Die Beiden hatten sich über eine Hintertür Zugang in die leerstehende Immobilie verschafft, in der vom Betrieb für Sozialdienste (BSB) eine Wohngemeinschaft untergebracht war und die demnächst abgerissen werden soll.

Mitarbeiter des BSB haben bereits in den vergangenen Tagen beobachtet, dass das unbewohnte Gebäude von Menschen aufgesucht wurde und die Stadtpolizei informiert. Nachdem diese das Gebäude beobachtet hatte, wurde die Räumung in die Wege geleitet. In den verwahrlosten Räumen stellten die Beamten deutliche Spuren der Verwendung von Suchtstoffen fest und fanden zudem ein gestohlenes Fahrrad.

Auch dieses gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt. - Foto: Stadtpolizei Bozen

Die beiden Hausbesetzer wurden angezeigt und die Zugänge zum leerstehenden Gebäude verschlossen.

stol