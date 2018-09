Bozen: Vermisste Frau gefunden

Seit Donnerstagabend wurde nach der 59-jährige Moldawierin in Bozen und Umgebung gesucht. Die Frau soll sich von ihrer Wohnung in Bozen zu Fuß entfernt haben.

Nach ihr suchten Carabinieri, Berufsfeuerwehr, die Feuerwehr von Oberau, die Hundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr des Bezirks Bozen, die Staatspolizei Bozen sowie der Bergrettungsdienst im AVS Bozen und die Bergretter vom CNSAS Bozen.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Die zahlreichen Wehrleute und 25 Bergretter von BRD und CNSAS suchten bis in die späte Nacht hinein nach der Vermissten.

In der Nacht auf Samstag, gegen 01.30 Uhr, konnte eine Streife der Staatspolizei die Frau in der Quireiner Straße schließlich wohlbehalten ausfindig machen. Sie war alleine in den Bozner Straßen unterwegs.

Die Frau wurde zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus begleitet.

