Bozen ist wärmste Stadt in Italien

Wie Dieter Peterlin erklärt, sei dies gerade im Frühjahr und -sommer nicht ungewöhnlich. Grund dafür ist das kühle Meerwasser, das um diese Jahreszeit die Temperaturen rund um die Halbinsel dämpft.

Dennoch liegen laut dem Landesmeteorologen die Werte in Südtirol deutlich über dem Durchschnitt: Üblicherweise ist es um diese Jahreszeit rund 10 Grad kühler. Mitte April werden in Bozen durchschnittlich 19 Grad, in Toblach 10 Grad gemessen.

Und: „Derzeit ist kein Ende des Frühsommers in Sicht.“

Die wärmste Stadt in Italien ist dieser Tage Bozen. Die Temperaturen liegen um 10° über dem langjährigen Durchschnitt für Mitte April. Bild: @ItalianAirForcepic.twitter.com/Lim3MIC2mI — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 18. April 2018

stol