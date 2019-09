Bozen radelt wieder

Bozen gehört am Sonntag wieder den Radfahrern. - Foto: D

Die traditionelle Radroute führt auch in diesem Jahr durch die 5 Stadtviertel und endet auf den Talferwiesen.

Die 5 Checkpunkte sind: Der Semiruralipark, der Pompejipark, der Lino-Ziller-Platz, der Tambosi- und der Kapuzinerpark. An den 5 Punkten wird ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Wer am Wettkampf für den Stadtviertelpokal oder der Fahrrad-Verlosung teilnehmen möchte, kann sich an jedem der 5 Treffpunkte einschreiben. Zeitgleich findet am Don-Bosco-Platz das Fest der Solidarität unter der Leitung des Senioren-Netzwerks statt.

Ziel der Stadtrundfahrt ist das Festtagsgelände auf den Talferwiesen. Dort gibt es Zirkuseinlagen und einen Heißluftballon, mit dem man Bozen von oben bewundern kann. Die Siegerehrung findet um 17.30 Uhr statt.

D/wh