Bozner Lido wegen Panne geschlossen

Wegen eines technischen Defektes in der Software, die das Filtersystem und die Wasserumwälzung steuert, bleibt der Bozner Lido am Dienstag - und bis auf Widerruf - geschlossen.

Die Ursache ist ein Softwarefehler in der Filteranlage, die den Zufluss des Frischwassers in die Becken und den Abfluss des Beckenwassers in die Filteranlage regelt.

Die Leitung des Lidos ist bemüht den Fehler umgehend zu beheben und die Anlage wieder zu öffnen.