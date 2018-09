Bozner Schützen zeigen ihr neues Schützenheim

„Es ist einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass wir die Räume in der St.-Johann-Gasse gefunden haben“, erklärte Schützenhauptmann Arthur Bacher im Juni in einem Interview mit dem Tagblatt „Dolomiten“.

Auf rund 100 Quadratmetern kann sich die Kompanie demnächst ausbreiten. Bereits am 24. Juni, dem Kirchtag in St. Johann, hatte sich die Kompanie der Verköstigung der Kirchtags-Besucher verschrieben und sich so der Nachbarschaft vorgestellt.

In einem Video auf Facebook hat die Bozner Schützenkompanie am Dienstag ihr neues Heim offiziell präsentiert.

stol/D