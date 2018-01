Bozner verprügelt und ausgeraubt: Räuber angezeigt

Der Vorfall hatte sich bereits am 27. Dezember in Meran ereignet: Ein 46-jähriger Bozner war von einem bislang Unbekannten zunächst geschlagen und getreten worden. Dann schnappte sich der Angreifer Handy und Geldtasche und trat die Flucht an.

Das Opfer erlitt bei dem Überfall erhebliche Verletzungen im Gesicht.

Am Freitag, fast einen Monat nach dem Überfall, konnten die Carabinieri den Täter endlich schnappen: Der 18-jährige Rumäne, den Ordnungskräften keineswegs unbekannt, wurde wegen Raub auf freiem Fuß angezeigt.

