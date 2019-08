Brand bei Brixner Betriebshalle

Gegen Viertel nach 11 rückte die Freiwillige Feuerwehr Brixen zu einem Brand in der Industriezone aus. Die Feuerwehr war mit 2 Tanklöschfahrzeugen vor Ort, um den Brand an einer Elektroanlage zu löschen. Am Dach einer Betriebshalle sind einzelne Paneele einer Photovoltaikanlage in Brand geraten. Der Brand schwappte in dem Bereich der Paneele auch auf das Dach der Betriebshalle über. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

stol