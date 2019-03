Brand in Schabser Hackschnitzelwerk

Wegen starker Rauchentwicklung aus einem Hackschnitzelwerk wurde die Freiwillige Feuerwehr Schabs samstags um die Mittagszeit alarmiert. Die Mannschaft konnte in der Lageerkundung feststellen, dass es sich um einen Brand an den Rohrleitungen sowie der Förderleitung der Hackschnitzel handelte.

In einem aufwändigen Verfahren wurden alle Glutnester mittels Wärmebildkamera lokalisiert und kontrolliert abgelöscht. Zur Unterstützung wurde auch die Feuerwehr Mühlbach angefordert. So gelang es den Wehrleuten von Schabs und Mühlbach in enger Zusammenarbeit den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Unter Einsatz eines Überdruckbelüfters wurde das Gebäude quergelüftet, sodass sich die Sicht für die vorgehenden Atemschutztrupps merklich verbesserte.

Anschließend wurde am Einsatzort eine Grobdekontamination der Atemschutzgeräteträger durchgeführt. Die stark verschmutzte Einsatzkleidung wurde vor Ort schon grob gereinigt. Die Feuerwehr Brixen stellte indes gefüllte Atemluftflaschen zur Verfügung.

Nach rund drei Stunden konnten die Feuerwehren abrücken.

Im Einsatz standen die Feuerwehren von Schabs, Mühlbach und Brixen sowie die Carabinieri.

stol/FF Schabs