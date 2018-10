Brand in Untermais

Loading the player...

Gegen 21 Uhr gerieten ein Schuppen und ein Gartenhaus in der Bäckergasse in Vollbrand. Das Übergreifen auf das nebenstehende Gebäude und Nachbarhaus konnte durch das schnelle Eingreifen der Wehren verhindert werden. Auch eine Gasflasche, die in den Flammen stand, konnte gesichert und gekühlt werden.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Gratsch und Meran mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 30 Wehrmännern.

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. - Foto: FFW Untermais

stol