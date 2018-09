Brand in Untermais: Zweifacher Lebensretter

7 der 14 Geretteten wurden bei dem Brand am Mittwoch von Krankenpfleger Andreas Marth evakuiert. Der Mitarbeiter des Sprengels Meran war in einem Gebäude am St.-Vigil-Platz tätig, als es in dem benachbarten Mietshaus brannte (STOL hat berichtet).

Er reagierte geistesgegenwärtig und setzte dabei seine eigene Gesundheit aufs Spiel. Unter den von Marth geretteten Personen war auch die betagte und benommene Frau, die sich in der völlig verrauchten Wohnung befand, in der die Kücheneinrichtung in Brand geraten war.

D/fm