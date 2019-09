Branzoll: Großbrand bei Müllverarbeitungsbetrieb

In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren aus dem Unterland und die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Großbrand ins Betriebsareal der Firma Südtirolfer, entlang der Staatsstraße SS12, zwischen Branzoll und Auer gerufen. Beim Müllverarbeitungsbetrieb kam es im Bereich des Restmülllagers gegen 2.30 nachts zu einem Brand. Auf einer Freifläche war circa 50 Kubikmeter gemischt gelagerter Industriemüll in Brand geraten.

Nach gut einer Stunde konnte der Großbrand von den Wehren unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Stunden an. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar.

Die Feuerwehren bei den Löscharbeiten in Branzoll. - Foto: FFW Neumarkt

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Auch die Landesagentur für Umwelt war am Einsatz beteiligt. Sie führte Luftmessungen in der Umgebung durch, erste Auswertungen vor Ort haben ergeben, dass keine erhöhten Schadstoffwerte in der Luft enthalten waren und in den umliegenden Bereichen keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Bei dem Großbrand wurden keine Personen verletzt. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Branzoll, Leifers, Auer, Neumarkt, Pfatten, die Carabinieri, der Landesrettungdienst Weißes Kreuz, die Berufsfeuerwehr Bozen und die Landesumweltagentur.

stol/jno