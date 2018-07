Branzoll: Verkehrsunfall fordert Schwerverletzten

Am Dienstag hat sich um 7.30 Uhr ein Unfall in der Reichstraße in Branzoll ereignet. Ein Radfahrer und ein Scooterfahrer sind frontal zusammengefahren.

Dabei wurde der Scooterfahrer leicht verletzt und vom Weißen Kreuz Bozen ins Bozner Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer (48) erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Weißen Kreuz Unterland und vom Notarzt des Roten Kreuzes Bozen erstversorgt und anschließend ebenfalls ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Nach Angaben des Weißen Kreuzes Unterland stammen beide Verletzte aus Südtirol.

Im Einsatz waren außerdem die Ortspolizei von Branzoll sowie der Straßendienst.

stol