Brenner: Österreich weist 82 Lastwagen zurück

An Samstagen im Sommer gelte auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) ein Fahrverbot für Lkw, Sattelkraftfahrzeugen und Lkw mit Anhängern mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen für den Deutschlandtransit.

Es gelte ab 7.00 Uhr und gehe nahtlos in das Wochenendverbot über, hieß es. Bereits an den vergangenen drei Samstagen war rund 500 Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt am Brenner untersagt worden.

Das Sonderfahrverbot auf der A12 und A13 für den Italientransit wurde laut Exekutive hingegen sehr gut beachtet. An der Kontrollstelle Kundl mussten am vergangenen Samstag lediglich sechs unberechtigte Schwerfahrzeuge angehalten werden.

apa