Brenner: Verkohlter Körper auf Güterwaggon entdeckt

Während der Kontrolle von Güterzügen am Brenner hat die Eisenbahnpolizei den leblosen Körper eines Mannes am Dach eines Containers entdeckt, wie die Tageszeitung Alto Adige in ihrer Online-Ausgabe berichtet.

Wahrscheinlich ist der Mann an den Folgen eines elektrischen Stromschlages gestorben.

Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um einen aus Afrika stammenden Flüchtling. Da der Körper verkohlt war, konnten weder die Nationalität noch die Identität der Person geklärt werden.

