Brennerautobahn wieder für den Verkehr geöffnet

Nach den teils chaotischen Zuständen auf der A22 ist die Brennerautobahn heute wieder in beiden Richtungen befahrbar.

Die schweren Schneefälle haben am Samstag für ein großes Verkehrschaos entlang der Brennerautobahn gesorgt (STOL berichtete). Am Samstagabend gegen 23 Uhr konnte der Verkehr nach intensiven Aufräumarbeiten wieder fließen. An den Autobahneinfahrten und entlang der A22 mussten zahlreiche Lkw-Fahrer ihre Transporter abstellen - für sie war die Weiterfahrt nicht möglich. Für den Sonntag ist der Verkehr wieder für alle Fahrzeuge freigegeben, d. h. im Laufe der Morgenstunden werden auch die Lastkraftwagen weiterfahren.

Abschnitt bei Sterzing nur einspurig befahrbar

Aufgrund anhaltender Schneefälle ist der Autobahnabschnitt bei Sterzing aktuell zwar in beiden Richtungen, aber phasenweise nur einspurig befahrbar. Die Berufsfeuerwehr weist in einer Aussendung noch einmal darauf hin, dass alle Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausgestattet sein müssen.

SS12 ebenfalls wieder frei

Nach intensiven Räumungsarbeiten konnte auch die Staatsstraße SS12 wieder für den Verkehr geöffnet werden. Der Abschnitt bei Gossensass Richtung Brenner ist aus Sicherheitsgründen allerdings weiterhin gesperrt. Die Pustertaler Staatsstraße ist hingegen in beiden Richtungen frei befahrbar.

Die Züge auf der Strecke Bozen-Brenner verkehren am Sonntag ordnungsgemäß, einige Einschränkungen bzw. Verspätungen sind aber dennoch zu erwarten.

400 Einsätze in zwei Tagen

Für die Feuerwehren in Südtirol gehen zwei Tage voller Einsätze damit vorerst zu Ende. Über 400 Mal mussten in ganz Südtirol die Einsatzkräfte ausrücken, 140 Mal allein in der Stadt Bozen.

