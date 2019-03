Brixen: Böschungsbrand führt zu Stromausfall

An der Brücke in der Burgfriedengasse über der Bahnlinie war die Böschung neben den Geleisen in Brand geraten. Als die Wehrleute am Brandort eintrafen konnte sofort festgestellt werden, dass nicht nur die Böschung, sondern auch eine an der Brücke verlegte Niederspannungsleitung brannte.

Umgehend wurde der Straßenabschnitt gesperrt und mit entsprechenden Sicherheitsabstand mit den Löscharbeiten begonnen. Der Brand hatte bereits zu Stromausfällen in mehreren Stadtteilen und der Zone Burgfrieden, Untereben und Obereben geführt.

Nach kurzer Zeit waren Techniker der Stadtwerke Brixen vor Ort und haben den betreffenden Leitungsabschnitt abgesichert. Daraufhin konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden.

Die Stadtwerke konnten durch entsprechende Netzumschaltungen umgehend die Stromversorgung wiederherstellen.

stol